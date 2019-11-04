ЗВЕЗДЫ

Билана раскритиковали за его слова о «братках»

Лену Миро возмутило то, что певец похвастался новыми заказами.

Билана раскритиковали за его слова о «братках»
Дима Билан. Фото: Ксения Тимофеева/КП

Лена Миро старается не упустить ни одного громкого заявления звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз она обратила внимание на слова Димы Билана, которые он произнес в интервью Ивану Урганту. 

Вспоминая свой неудавшийся концерт в Самаре, артист сказал, что, несмотря на конфуз, этот случай сыграл и положительную роль. «Братки стали приглашать», — заявил Билан. 

Лена Миро саркастически заметила, что приглашение на корпоратив к «браткам» — сомнительный успех. По ее словам, согласно иерархии в мире бывших заключенных, Билан не занимает высокой позиции. А потому радоваться не стоит. «Быть шутом для уголовников — это успех?» — вопрошает Миро. 

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Дима БиланИван УргантЛена МироПевец
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Билана раскритиковали за его слова о «братках»
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