Больше не рыжий: сын Орбакайте покрасил волосы в «модный» цвет

Сам Никита Пресняков пошутил, что стал похож на лорда Витаса.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристина Орбакайте. Молодой человек всегда выделялся за счет внешности. Он имеет огненно-рыжие волосы. Многие считали, что фирменный цвет он унаследовал от своей бабушки, Аллы Пугачевой, которая в начале карьеры носила рыжие локоны. Однако недавно музыкант решил преобразиться, чтобы удивить всех на вечеринке в честь Хеллоуина.

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На новом фото Никита предстал в брюках, водолазке и белоснежном плаще. Волосы артиста стали пепельного цвета благодаря специальной краске из баллончика. Также ему нарисовали маску на лице. Поклонники ранее никогда не видели внука Пугачевой с другим цветом волос, поэтому такое преображение, пусть и временное, вызвало у них большой интерес.

«На afterhalloween из меня вышел какой-то временной лорд Витас», — с иронией написал Пресняков.

Многие фанаты признались, что с трудом узнали музыканта. Они отметили, что необычный образ им понравился. «Вам так хорошо — блонд», «Ух ты, здорово очень. Класс», «Скорее молодой Тилль», «Крутой образ!» — прокомментировали пост подписчики. К слову, на вечеринке он был не один, а со своей женой Аленой Красновой. Девушка примерила парик с белыми локонами и облачилась в сверкающее мини-платье.

В это время мама Никиты Орбакайте с семьей отдыхает в Нью-Йорке. В этом году она тоже отпраздновала Хеллоуин. Певица предстала с розовыми волосами и в экстравагантном наряде в сетку. Ее муж стал на один вечер индийским принцем, а дочь Клавдия — летучей мышкой.