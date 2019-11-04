«Четвертого заделаешь!»: Семенович оценила игривые чулки Натали

Певица Анна Семенович пришла сниматься на канал Муз-ТВ и там в гримерке встретила свою коллегу по цеху — Натали. Экс-«Блестящая» обрадовалась, увидев другую артистку, и своими восхищенными комментариями смутила ее.

«Приятно приходить на Муз-ТВ, потому что можно встретить вот эту красивую, очаровательную, юную девушку, между прочим, маму троих детей, Натали, — расхвалила Семенович подругу, снимая ее в «сториз» в повседневных свитере и джинсах. — А еще сейчас она была в таких сексуальных чулках. Вот она их сняла… Я говорю: «Смотри в таких чулках домой не иди, а то четвертого заделаешь!»

Пока Анна ее хвалила, Натали позировала для нее, но после ее последней фразы начала стыдливо прикрываться, хотя была в одежде, и нервно смеяться. Похоже, юморок у Семенович не такой уж и безобидный.

Стоит отметить, что даже без софитов и «магии телевидения» — на простой телефонной съемке — 45-летняя исполнительница хита «Ветер с моря дул», действительно, выглядит в два раза моложе своих лет. А ведь у нее на самом деле трое детей (младшенький родился в 2017 году) и почти 30 лет на сцене.