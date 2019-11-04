Подольская вслед за Варнавой решила подстричься «под мальчика»

Екатерина Варнава является одной из самых эффектных участниц шоу Comedy Woman. Она играет привлекательных и фигуристых красоток. В обычной жизни девушку не раз подозревали в пластике и обвиняли в злоупотреблениями уколами красоты и чрезмерной худобе. Сама актриса давно не реагирует на подобные колкости со стороны злопыхателей. Более того, она снимается порой в очень откровенных фотосессия, показывая, что довольна собой.

Уже давно Варнава носит челку и длинные каштановые волосы с мелированием. Однако благодаря своей профессии девушке часто приходится носить парики и линзы. Так для новой съемки актриса предстала с короткими черными волосами. Она позировала обнаженной, прикрыв бюст рукой. Нюдовый макияж завершил образ. Такое преображение вдохновило Екатерину на перемены.

«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — написала она.

Одной из первых ее поддержала Наталья Подольской, которой тоже захотелось сменить прическу. «Как тебе круто! Я тоже подстригусь», — заявила она«. Не остался в стороне и друг Варнавы певец Сергея Лазарев. «Давно пора!», — отметил он. Поклонники согласились с ним и поддержали идею звезды. «Очень идёт тёмный, Катюша, дерзай!», «Вы очень нежная на этом фото, стоит сменить образ», «С короткой стрижкой, просто огонь», «Тебе темненькой лучше. Меняй срочно образ. На фото прям твоё», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно подстриглась под мальчика Елизавета Боярская. Также подобную прическу носила модель Ирина Шейк.