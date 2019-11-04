ЗВЕЗДЫ

Подольская вслед за Варнавой решила подстричься «под мальчика»

Звезда Comedy Woman впечатлила певицу своим образом для фотосессии.

Подольская вслед за Варнавой решила подстричься «под мальчика»
Катя Варнава. фото: instagram.com/kativarnava/

Екатерина Варнава является одной из самых эффектных участниц шоу Comedy Woman. Она играет привлекательных и фигуристых красоток. В обычной жизни девушку не раз подозревали в пластике и обвиняли в злоупотреблениями уколами красоты и чрезмерной худобе. Сама актриса давно не реагирует на подобные колкости со стороны злопыхателей. Более того, она снимается порой в очень откровенных фотосессия, показывая, что довольна собой.

Уже давно Варнава носит челку и длинные каштановые волосы с мелированием. Однако благодаря своей профессии девушке часто приходится носить парики и линзы. Так для новой съемки актриса предстала с короткими черными волосами. Она позировала обнаженной, прикрыв бюст рукой. Нюдовый макияж завершил образ. Такое преображение вдохновило Екатерину на перемены.

«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — написала она.

Одной из первых ее поддержала Наталья Подольской, которой тоже захотелось сменить прическу. «Как тебе круто! Я тоже подстригусь», — заявила она«. Не остался в стороне и друг Варнавы певец Сергея Лазарев. «Давно пора!», — отметил он. Поклонники согласились с ним и поддержали идею звезды. «Очень идёт тёмный, Катюша, дерзай!», «Вы очень нежная на этом фото, стоит сменить образ», «С короткой стрижкой, просто огонь», «Тебе темненькой лучше. Меняй срочно образ. На фото прям твоё», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/kativarnava/

Напомним, что не так давно подстриглась под мальчика Елизавета Боярская. Также подобную прическу носила модель Ирина Шейк.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина ВарнаваНаталья ПодольскаяСергей Лазаревсмена имиджа
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подольская вслед за Варнавой решила подстричься «под мальчика»
Интересно?
Поделись с друзьями: