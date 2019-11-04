Родившая в Греции Миронова мечтает вернуться на родину

46-летняя актриса не представляет, что когда-нибудь она поселится в чужой стране.

46-летняя Мария Миронова последние месяцы беременности провела в Греции. Актриса заранее определилась с клиникой и медперсоналом, решив рожать за границей. В первых числах октября знаменитость во второй раз стала мамой. У дочери ныне покойного Андрея Миронова есть старший сын — 27-летний Андрей Миронов-Удалов. Наследника актриса назвала в честь именитого деда.

Теперь у юноши появился маленький братик Федор. Малышу исполнился месяц и его звездная мама мечтает вернуться на родину. По словам артистки, она успела соскучиться по близким родственникам и друзьям. Миронова не стала скрывать, что вряд ли смогла бы обосноваться на чужбине.

«Почувствовала себя в шкуре эмигранта и поняла, что никогда не смогла бы поселиться в другой стране, даже самой прекрасной», — отметила Мария.

Актриса уже восстановилась после родов. Знаменитость пока не показывала новорожденного сына широкой публике. Старший наследник Мироновой, как и его знаменитый дед выбрал актерскую стезю. Молодой человек сыграл одну из главных ролей в военной драме «Спасти Ленинград» вместе с экс-супругом Екатерины Климовой — Гелой Месхи.