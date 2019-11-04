Трогательный момент: Водянова одарила объятиями младшего сына Романа

Наталья Водянова накануне вернулась домой во Францию и воссоединилась со своими младшими детьми. Целых три недели она путешествовала по России. Своим старшим наследникам: сыну Лукасу, дочери Неве и Виктору — она показала горы в Адыгее, свадьбу во Владикавказе и монастырь в Осетии. Подростки познакомились с местной культурой, традициями и увидели много красочных мест. Тем временем муж модели, Антуан Арно, приглядывал за младшими наследниками: пятилетним Максимом и трехлетним Романом.

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Оказавшись в родных стенах, Водянова провела вечер в домашней обстановке. Она отдыхала в кровати, когда ее дети смотрели мультфильм. Трогательное фото восхитило поклонников звезды. На следующий день модель сходила с наследниками на выставку. Для выхода в свет она облачилась в оранжевое мини-платье с поясом и ботинки. Как оказалось, ранее на Наталье также был терракотовое пальто.

Перед тем, как отправиться на выставку, девушка поиграла со своим младшим наследником. Она прилегла на лежанку и взяла на руки сына. Мальчик махал рукой и смотрел на маму. В этот момент Водянова лучезарно улыбалась. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит 37-летняя звезда. Другие стали разглядывать мальчика, так как им редко выдается такая возможность. Многие сошлись во мнении, что Роман растет копией своего папы.

Напомним, что старших наследников девушка родила от первого мужа — британского аристократа Джастина Портмана. А двух младших сыновей она уже подарила своему нынешнему супругу. Дружная семья живет вместе. Антуан с удовольствием заботится о всех пятерых детях.