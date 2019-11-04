ЗВЕЗДЫ

Трогательный момент: Водянова одарила объятиями младшего сына Романа

После долгого отсутствия модель нашла время, чтобы поиграть с наследником.

Трогательный момент: Водянова одарила объятиями младшего сына Романа
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова накануне вернулась домой во Францию и воссоединилась со своими младшими детьми. Целых три недели она путешествовала по России. Своим старшим наследникам: сыну Лукасу, дочери Неве и Виктору — она показала горы в Адыгее, свадьбу во Владикавказе и монастырь в Осетии. Подростки познакомились с местной культурой, традициями и увидели много красочных мест. Тем временем муж модели, Антуан Арно, приглядывал за младшими наследниками: пятилетним Максимом и трехлетним Романом.

Оказавшись в родных стенах, Водянова провела вечер в домашней обстановке. Она отдыхала в кровати, когда ее дети смотрели мультфильм. Трогательное фото восхитило поклонников звезды. На следующий день модель сходила с наследниками на выставку. Для выхода в свет она облачилась в оранжевое мини-платье с поясом и ботинки. Как оказалось, ранее на Наталье также был терракотовое пальто.

Перед тем, как отправиться на выставку, девушка поиграла со своим младшим наследником. Она прилегла на лежанку и взяла на руки сына. Мальчик махал рукой и смотрел на маму. В этот момент Водянова лучезарно улыбалась. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит 37-летняя звезда. Другие стали разглядывать мальчика, так как им редко выдается такая возможность. Многие сошлись во мнении, что Роман растет копией своего папы.

Водянова с сыном. Фото: instagram.com/natasupernova/

Напомним, что старших наследников девушка родила от первого мужа — британского аристократа Джастина Портмана. А двух младших сыновей она уже подарила своему нынешнему супругу. Дружная семья живет вместе. Антуан с удовольствием заботится о всех пятерых детях.

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Трогательный момент: Водянова одарила объятиями младшего сына Романа
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