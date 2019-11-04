ЗВЕЗДЫ

Нонна Гришаева вместе с 23-летней дочкой путешествует по Японии

Актриса и ее наследница успели посетить значимые места в Токио и примерить национальные японские костюмы.

Нонна Гришаева вместе с 23-летней дочкой путешествует по Японии
Нонна Гришаева. фото: globallookpress.com/

Нонна Гришаева старается уделять максимум времени семье, хоть и участвует в разных проектах, а также играет в театре. Минувшим летом актриса много путешествовала. Она побывала в Италии и Финляндии, а компанию ей составляли муж Александр Нестеров, с которым состоит в браке 18 лет, а также сын Илья. Успела артистка увидеться и со своей дочкой Анастасией от первого брака. Они несколько дней провели вместе в Ницце.

И вот неделю назад Нонна снова воссоединилась с наследницей. 23-летняя Анастасия приехала к ней в Москву, а потом они уже вместе отправились в Японию. Свой отпуск в стране восходящего солнца актриса планировала заранее. В первый день мама с дочкой побывали в центре Токио. Они прогулялись по сауд Hama-rikyu. «Чудесный островок умиротворения и блаженства», — так назвала это место Гришаева. Позже девушки насладились местным спа и увидели вулкан Фудзи.

Гришаева не только побывала в местных ресторанах, где гостей обслуживают гейши, но и съездила в город нара, где на улицах разгуливают не кошки и собаки, а олени. А накануне актриса сводила дочку в традиционный театр Кабуки. Они остались в восторге от спектакля. Нонна предпочла черно-бежевое платье, а ее наследница силуэтное платье с красным узором и джинсовую куртку-пиджак.

«Было очень интересно и познавательно! А главный герой, блистательный актёр,как оказалось — местная звезда», — написала артистка.

Поклонникам редкое удается увидеть дочку Гришаевой, поэтому фото и видео вызвали у них небывалый интерес. Многие восхитились необычной внешностью Анастасии. «Девочки, вы красоточки», «Прям две сестренки», «Вот это да! Величие в полном смысле слова!!! А Настя невероятно стильная! Ну есть, в кого, понятно», «Какие вы красотки с Настей», — прокомментировали пост подписчики.

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Нонна Гришаева вместе с 23-летней дочкой путешествует по Японии
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