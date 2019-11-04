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В Сети появилось фото Пугачевой в модных велосипедках — до похудения

В кадре Алла Борисовна позирует вместе с супругом - шоуменом Максимом Галкиным.

В Сети появилось фото Пугачевой в модных велосипедках — до похудения
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

В фан-аккаунте шестилетней Лизы Галкиной появилось архивное фото Примадонны отечественной эстрады и ее нынешнего супруга Максима Галкина. Перед объективом фотокамеры Алла Пугачева позировала в трендовых белых велосипедках, которые оказались на пике популярности этим летом. Образ певицы дополнил шифоновый балахон и шляпка. Еще до похудения возлюбленная шоумена отдавала предпочтение объемной одежде, скрывающей возможные недостатки.

Сбросив лишний вес, Примадонна обновила гардероб. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Глеб Хан сделал комплимент Алле Борисовне, заявив, что супруга Максима Галкина неплохо разбирается в современных тенденциях и может позволить себе носить мини.

«Такой тип фигуры, так называемый перевернутый треугольник — объемный верх и легкий низ. Но смотришь на Пугачёву в мини с ботинками, и вполне себе неплохо… Что-то в этом есть», — отметил эксперт в сфере моды.

Напомним, что Алла Пугачева выступила с сольным концертом в Минске. Примадонна отечественного шоу-бизнеса лично пригласила Анастасию Волочкову принять участие в ее шоу. Кроме того, в зрительном зале присутствовала и возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева. По словам певицы, она едва смогла сдержать слезы восторга.

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Тэги:

Алла ПугачеваЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьеКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняков
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В Сети появилось фото Пугачевой в модных велосипедках — до похудения
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