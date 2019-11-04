Сябитова объяснила, почему мужчины ревнуют своих женщин

Знаменитая телесваха Роза Сябитова, к которой женщины часто обращаются за советами в сфере психологии отношений, назвала причину ревности у мужчин. Ведущая «Давай поженимся!» отметила, что ее часто спрашивают о том, как быть, если возлюбленный ревнует «к каждому столбу». Она подтвердила, что на личном опыте знает, как трудно жить с ревнивцем, но усомнилась в вине представителей сильного пола в данной проблеме.

«Из своего опыта я сделала следующие выводы. Мы сами провоцируем мужчин на ревность нашим желанием нравиться всем мужчинам. А наши мужчины не хотят, чтобы их жены нравились еще кому-то, кроме них», — написала телесваха в Instagram.

Сябитова отметила, что у некоторых мужей ревность — это самая настоящая болезнь и ей нельзя давать прогрессировать.

Напомним, сама ведущая была замужем дважды. Первый супруг умер от инфаркта, со вторым она рассталась спустя три года после знакомства на передаче «Давай поженимся!».