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Гарик Харламов дерзко посмеялся над песней Бузовой

Находясь на гастролях в Европе, комик не забывает создавать очередные мемы.

Гарик Харламов дерзко посмеялся над песней Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Гарик Харламов в последние дни находится на гастролях вместе с коллегами. Недавно он впервые выступил в Дублине. А следом посетил Лондон. Комик регулярно делится с подписчиками впечатлениями о посещенных городах. Например, гуляя по Лондону, он отметил, что Биг Бен, завешанный строительными лесами, похож на китайский дом. 

Однако несмотря на насыщенный график, Гарик не забывает свое любимое занятие — создание мемов. На этот раз объектом стала Ольга Бузова. В микроблоге Харламова появился пост, содержащий лишь несколько слов: «Бузова с пилою шла на Хэллоуин, тихо напевая «Мало половин»». 

Таким образом комик намекнул на песню Ольги «Мало половин». В описании поста он написал: «И никак иначе». Интересно, что на публикацию отреагировала и сама исполнительница, оставив в комментарии веселые смайлики. 

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Гарик ХарламовгастролиЛондонмемОльга Бузова
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Гарик Харламов дерзко посмеялся над песней Бузовой
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