ЗВЕЗДЫ

«Аж мурашки по телу»: Катя Лель показала, как проводит праздник

Певица побывала в Вене и восхитилась архитектурой австрийской столицы.

«Аж мурашки по телу»: Катя Лель показала, как проводит праздник
Катя Лель. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В то время как Россия празднует День народного единства, Катя Лель решила отправиться в путешествие в центр Европы. В своем микроблоге певица разместила видео, в котором восхищается красотами Вены. 

«Я была в Вене лет 25 назад», — призналась в ролике артистка. Показывая на скульптуры и памятники архитектуры, она восклицает: «Аж мурашки по телу». В этот момент спутница Лель замечает некую съемочную группу и шутит, что даже в Австрии за певицей следят папарацци. «С тобой невозможно погулять даже по Вене», — говорит она. 

Позже Катя посетила один из соборов Вены и насладилась органной музыкой. «Просто влюбилась в Вену!!! Сразу видно, что здесь любят красоту и искусство!!!» — призналась она в описании видео. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АвстрияВенаКатя Лельпутешествие
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Аж мурашки по телу»: Катя Лель показала, как проводит праздник
Интересно?
Поделись с друзьями: