«Аж мурашки по телу»: Катя Лель показала, как проводит праздник

В то время как Россия празднует День народного единства, Катя Лель решила отправиться в путешествие в центр Европы. В своем микроблоге певица разместила видео, в котором восхищается красотами Вены.

«Я была в Вене лет 25 назад», — призналась в ролике артистка. Показывая на скульптуры и памятники архитектуры, она восклицает: «Аж мурашки по телу». В этот момент спутница Лель замечает некую съемочную группу и шутит, что даже в Австрии за певицей следят папарацци. «С тобой невозможно погулять даже по Вене», — говорит она.

Позже Катя посетила один из соборов Вены и насладилась органной музыкой. «Просто влюбилась в Вену!!! Сразу видно, что здесь любят красоту и искусство!!!» — призналась она в описании видео.