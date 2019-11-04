ЗВЕЗДЫ

Добрались до органов опеки: Асмус пожаловалась на травлю ее семьи

Актриса заявила, что хейтеры добиваются ее развода с Гариком Харламовым и лишения родительских прав.

Добрались до органов опеки: Асмус пожаловалась на травлю ее семьи
Кристина Асмус. фото: globallookpress.com/

Жизнь Кристины Асмус этой осенью превратилась в бразильский сериал. Она не успевает реагировать на слухи о своей семье, которые возникают с космической скоростью. Еще в сентябре поползли слухи, что у актрисы разладились отношения с Гариком Харламовым. Стоило ей выйти в свет без кольца, как в обществе заговорили об их разводе. Потом многие заподозрили, что откровенные сцены в фильме «Текст» вовсе не наигранные. Девушке стали приписывать измену мужу.

Последней каплей стало то, что фотографию Асмус одна компания поместила на надгробный камень. Когда артистка об этом узнала, то была в шоке, но она в итоге решила не подавать на организацию в суд. Девушка поверила, что произошло банальное недоразумение. Как оказалось, после всего произошедшего семья Кристины подверглась травле. На действия злопыхателей звезда пожаловалась в соцсети.

«„Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актёрской игрой. Занижаем рейтинг фильма „Текст“ на „Кинопоиске“! Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми её видео в интернете! Звоним в органы опеки, пишем жалобы в Минкульт, позорные письма её семье и атакуем страницу дочери!“ — смех.  И это только один сатанинский сайт! А вы знали о том, что идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты?» — высказалась актриса.

По словам девушки, злопыхатели создают график своих атак, раздают задания и даже создают инструкции о том, как травить Асмус и ее близких. «Поэтому, когда видите здесь дураков, не обращайте внимание. Пожалейте их. Им отчёт сдавать надо и диссертацию по троллингу писать», — отметила Кристина. Поклонники поддержали артистку. Они заверили, что реагировать на подобные действия не стоит.

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звездные семьиКристина Асмусскандалы в шоу-бизнесе
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Добрались до органов опеки: Асмус пожаловалась на травлю ее семьи
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