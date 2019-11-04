Игорь Крутой: «На все эксперименты меня вдохновляет жена Ольга — она моя муза»

Концерт представлял собой единый музыкальный спектакль: песни на музыку Игоря Крутого исполнили Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина, Димаш (Кудайбергенов), Лара Фабиан, Юрий Башмет, а Илья Авербух поставил оригинальные номера с прославленными фигуристами – Татьяной Навкой, Романом Костомаровым, Алексеем Ягудиным, Татьяной Тотьмяниной, Аделиной Сотниковой и другими.

Молодое дарование Димаш (Кудайбергенов) признается, что еще будучи подростком мечтал выступать на одной сцене с Игорем Крутым.

«Игорь Яковлевич для меня в первую очередь духовный наставник. Я считаю огромным счастьем иметь в репертуаре написанные им песни. Любой мировой артист сочтет за высшую честь поработать с Игорем Яковлевичем, — поделился Димаш, попутно сокрушаясь о том, что ни на что кроме музыки, у него теперь не остается времени. — Последние четыре года практически каждый день у меня концерты. Времени нет совсем, даже спортом не успеваю заниматься, о чем очень сожалею. К моей профессии спортивная подготовка имеет прямое отношение, ведь пение – это физический труд, надо поддерживать себя в тонусе во время выступления».

Игорь Крутой же рассказал, что для него на первом месте всегда любимая жена Ольга, с которой они вместе уже 25 лет. Помимо жены, поддержать маэстро приехали его мама и сестра, а вот дочери остались в Америке, у младшей Александры запланированы важные экзамены.

«На все эксперименты меня вдохновляет Оля, она моя муза все 25 лет со дня первой встречи в Атлантик-Сити, — говорит Крутой. — Кстати, в последнее время мы с Олей заболели оперой и ходим в Нью-Йорке в «Метрополитен-оперу» на все спектакли. А вот благодаря серии концертов «Юбилейный вечер» удалось продлить мой юбилей почти на полгода, по-русски это называет запой (смеется). Сегодня на концерте я конечно больше переживал за артистов, чем за спортсменов. Фигуристы мега профессиональны, все движения у них максимально отточены, а с музыкой все сложнее. Андреа Бочелли прилетел только сегодня в день концерта, Лара Фабиан вчера, и у них почти не было времени на подготовку…»

Оперная певица Аида Гарифуллина покорила собравшихся шикарным белоснежным платьем с пышной юбкой и очень откровенным декольте. Певица рассказала нам, что впервые выступала на ледовой арене и даже не представляла, что будет так холодно. Спасалась артистка патчами, которые налепила на тело. Теперь она рекомендует этот рецепт всем своим коллегам, оказавшимся в похожей ситуации.

«Я впервые пела на льду и не ожидала, что будет настолько холодно. Но поменять уже выбранное платье было невозможно, поэтому пришлось думать, как утеплиться. В итоге, я налепила на себя кучу патчей и вроде как они меня согрели, — со смехом рассказала Гарифуллина. — С Игорем Яковлевичем Крутым мы очень давно знакомы и он для меня является учителем, наставником, поддерживает меня с самого начала моего творческого пути. У него сумасшедшая энергетика, Игорь Яковлевич притягивает к себе талантливых людей. Крутой – один из немногих мужчин, кому возраст к лицу, он расцветает и становится еще элегантнее, а его музыка все ближе к душам и сердцам людей.

«Я очень люблю Лару Фабиан и сегодняшнее выступление под ее песню подняло меня выше небес. Всей душой я пыталась передать эмоции, о которых она пела, надеюсь, что у меня это получилось. Программа была сложной эмоционально, хотелось, как никогда прыгнуть выше головы, руки до сих пор трясутся от волнения, — рассказала нам сразу после выступления фигуристка Аделина Сотникова. — Девушка отказалась комментировать слухи о себе, но сказала, что последний год ее сильно закалил и заставил быстро повзрослеть. — Какое-то время я не читала то, что обо мне пишут, а потом решила прочитать и схватилась за голову. Я не понимала, почему, и главное – за что, кому я перешла дорогу, что про меня пишут столько негатива? Но за последний год я сильно изменилась, научилась идти вперед не оглядываясь и не слушая, что говорят и думают обо мне. Я стала сильнее, мудрее и научилась оставлять все плохое позади. А еще, я увидела две стороны жизни – в спорте и вне спорта (участвуя в разных ледовых шоу). И могу сказать, что второе ничуть не легче первого. В год по 150 выступлений, спина, колени, голеностопы – все летит еще сильнее, чем в спорте. Восстанавливаюсь, в первую очередь, благодаря своей семье, которая для меня главная поддержка!»