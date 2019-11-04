И она в Голливуд: возлюбленная Петрова грезит о съемках за границей

Александр Петров после успешных ролей в таких картинах, как «Полицейский с Рублевки», «Метод» и «Гоголь», начал сниматься в серьезных кинолентах. Актер не срывает, что хочет получить «Оскар» и сниматься в Голливуде. Последней его серьезной работой стал фильм «Текст» Клима Шипенко. Также много восторженных отзывов получил сериал «Звоните ДиКаприо». Как оказалось, грезит о работе за границей и возлюбленная Петрова 24-летняя Стася Милославская.

У молодой девушке в копилке не так много работ, как у ее бойфренда. Известность ей принесли сериалы «Красные браслеты» и «Обыкновенная женщина». Также она является моделью, поэтому участвует в различных фотосессиях. На днях актриса решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Выяснилось, что она хочет поработать с прославленными российскими режиссерами, а также с зарубежными.

Стася назвала таких режиссеров, как Валерий Тодоровский, Кирилл Серебренников, Жора Крыжовников. Последний, к слову, снял сериал «Звоните ДиКаприо». Также Милославская хочет сняться у обладателя восьми наград Каннского кинофестиваля канадца Ксавье Долана и у британца Кристофера Нолана, который создал трилогию о Бэтмене.

Примечательно, что возлюбленная Петрова не стала скрывать, что готова работать в любом проекте, если он будет интересен ей самой. Во время беседы девушка часто шутила и иронизировала. Так она заявила, что получает роли «как и все — через постель». Также говорила и бывшая девушка Александра Ирина Старшенбаум. Похоже, что актеру нравятся в девушках самоирония и чувство юмора.