ЗВЕЗДЫ

И она в Голливуд: возлюбленная Петрова грезит о съемках за границей

Стася Милославская рассказала, с какими режиссерами мечтает поработать.

И она в Голливуд: возлюбленная Петрова грезит о съемках за границей
Стася Милославская. фото: instagram.com/milostasii/

Александр Петров после успешных ролей в таких картинах, как «Полицейский с Рублевки», «Метод» и «Гоголь», начал сниматься в серьезных кинолентах. Актер не срывает, что хочет получить «Оскар» и сниматься в Голливуде. Последней его серьезной работой стал фильм «Текст» Клима Шипенко. Также много восторженных отзывов получил сериал «Звоните ДиКаприо». Как оказалось, грезит о работе за границей и возлюбленная Петрова 24-летняя Стася Милославская.

У молодой девушке в копилке не так много работ, как у ее бойфренда. Известность ей принесли сериалы «Красные браслеты» и «Обыкновенная женщина». Также она является моделью, поэтому участвует в различных фотосессиях. На днях актриса решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Выяснилось, что она хочет поработать с прославленными российскими режиссерами, а также с зарубежными.

Стася назвала таких режиссеров, как Валерий Тодоровский, Кирилл Серебренников, Жора Крыжовников. Последний, к слову, снял сериал «Звоните ДиКаприо». Также Милославская хочет сняться у обладателя восьми наград Каннского кинофестиваля канадца Ксавье Долана и у британца Кристофера Нолана, который создал трилогию о Бэтмене.

фото: instagram.com/milostasii/

Примечательно, что возлюбленная Петрова не стала скрывать, что готова работать в любом проекте, если он будет интересен ей самой. Во время беседы девушка часто шутила и иронизировала. Так она заявила, что получает роли «как и все — через постель». Также говорила и бывшая девушка Александра Ирина Старшенбаум. Похоже, что актеру нравятся в девушках самоирония и чувство юмора.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Петровроссийские звездыСтася Милославская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
И она в Голливуд: возлюбленная Петрова грезит о съемках за границей
Интересно?
Поделись с друзьями: