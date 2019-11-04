«Не забывать подвиги»: Зара курдской песней поздравила россиян

Певица заявила, что возрождает этническую музыку и поделилась видео с собственного выступления.

Певица Зара время от времени напоминает своим поклонником о своем происхождении. В День народного единства она сделала это снова. В своем микроблоге артистка поделилась мыслями о значении этого праздника для российского народа.

Зара написала, что каждый народ России оставил в ее истории свой след. «Так важно не забывать подвиги нашего народа, показавших на своем примере, что нет ничего ценнее сплоченности», — добавила она. Артистка призвала учить детей хранить наследие своих народов.

Зара подчеркнула значимость этнической музыки и отметила, что она занимается ее возрождением. В доказательство этому она разместила видео своего исполнения песни на курдском языке с национальными танцами.