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«Не забывать подвиги»: Зара курдской песней поздравила россиян

Певица заявила, что возрождает этническую музыку и поделилась видео с собственного выступления.

«Не забывать подвиги»: Зара курдской песней поздравила россиян
Зара. Фото: Владимир Веленгурин

Певица Зара время от времени напоминает своим поклонником о своем происхождении. В День народного единства она сделала это снова. В своем микроблоге артистка поделилась мыслями о значении этого праздника для российского народа. 

Зара написала, что каждый народ России оставил в ее истории свой след. «Так важно не забывать подвиги нашего народа, показавших на своем примере, что нет ничего ценнее сплоченности», — добавила она. Артистка призвала учить детей хранить наследие своих народов. 

Зара подчеркнула значимость этнической музыки и отметила, что она занимается ее возрождением. В доказательство этому она разместила видео своего исполнения песни на курдском языке с национальными танцами. 

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День народного единстваЗараПевицапоздравлениепраздник
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«Не забывать подвиги»: Зара курдской песней поздравила россиян
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