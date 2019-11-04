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Не утаили: после смерти принцессы Дианы королева провела сеанс экзорцизма

Эти факты вскрылись после выхода в свет книги Кеннета Роуза.

Не утаили: после смерти принцессы Дианы королева провела сеанс экзорцизма
Принцесса Диана. Фото Global look press

Британские таблоиды опубликовали отрывки из дневника биографа королевской семьи Кеннета Роуза. Он скончался пять лет назад, его записи будут опубликованы в скором времени в виде книги. Ожидается, что это будет одно из самых скандальных изданий о британской королевской семье.

Итак, именно благодаря этим дневникам вскрылся весьма любопытный факт о королеве Елизавете. После смерти принцессы Дианы в одной из комнат Сандрингемского дворца его обитателей стал беспокоить призрак. Некоторые слуги даже отказывались убирать ее, опасаясь последствий.

Тогда королева-мать пошла на крайние меры – пригласила священника, который умел общаться с потусторонним миром и избавляться от темных сил. Служитель культа действительно почувствовал присутствие признака в этой комнате и провел там ритуал для упокоения духов.

По словам священника, волнение в помещении могло возникнуть после кончины принцессы Дианы. Кроме того, именно в этой комнате провел последние дни Георг VI.

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Британская королевская семьяКоролевская семьяпризракПринцесса Диана
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Не утаили: после смерти принцессы Дианы королева провела сеанс экзорцизма
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