Не утаили: после смерти принцессы Дианы королева провела сеанс экзорцизма

Британские таблоиды опубликовали отрывки из дневника биографа королевской семьи Кеннета Роуза. Он скончался пять лет назад, его записи будут опубликованы в скором времени в виде книги. Ожидается, что это будет одно из самых скандальных изданий о британской королевской семье.

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Итак, именно благодаря этим дневникам вскрылся весьма любопытный факт о королеве Елизавете. После смерти принцессы Дианы в одной из комнат Сандрингемского дворца его обитателей стал беспокоить призрак. Некоторые слуги даже отказывались убирать ее, опасаясь последствий.

Тогда королева-мать пошла на крайние меры – пригласила священника, который умел общаться с потусторонним миром и избавляться от темных сил. Служитель культа действительно почувствовал присутствие признака в этой комнате и провел там ритуал для упокоения духов.

По словам священника, волнение в помещении могло возникнуть после кончины принцессы Дианы. Кроме того, именно в этой комнате провел последние дни Георг VI.