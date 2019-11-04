ЗВЕЗДЫ

Семилетний сын Барановской решил завести змею и паука

Лягушка и несколько улиток у Арсения Аршавина уже есть.

Семилетний сын Барановской решил завести змею и паука
Юлия Барновская. Фото Global look press

Семилетний Арсений, сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина, отличается своеобразным вкусом и нестандартными желаниями. В тот момент, когда его сверстники ласкают котиков и мечтают о собаке, малыш наслаждается обществом пресмыкающихся и моллюсков.

Арсений похвастался журналисту телеканала «Ю», что недавно он пополнил свою коллекцию виноградных улиток. Теперь их у него не две, а целых три! «Улиток зовут Роналдо, Маша и Ягодка», — рассказал Арсений. По словам мальчика, Роналдо вполне оправдывает свое имя, проявляя необычайную шустрость.

Кроме того, парень держит дома пять рыбок и одну лягушку по кличке Капелька. «Она влажная и желтого цвета», — рассказал о любимице мальчик.

На этих экзотических животных наследник ведущей и футболиста останавливаться не собирается. «Я еще паука-птицееда заведу. И если мама будет не против, у меня еще дома змея будет», — поделился мечтами юный биолог.

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Семилетний сын Барановской решил завести змею и паука
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