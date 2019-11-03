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«Я думал, ты добрая»: Татьяна Денисова повздорила с Егором Дружининым из-за украинского танцора

Двое наставников с трудом смогли поделить участника шоу «Танцы» на ТНТ.

«Я думал, ты добрая»: Татьяна Денисова повздорила с Егором Дружининым из-за украинского танцора
Егор Дружинин. Фото: Александр Шпаковский/КП

На телеканале ТНТ продолжается 6 сезон шоу «Танцы». Во время очередного отсева участников членов жюри поразил молодой танцовщик Вова Раков из Киева. После совместного выступления наступила очередь решать судьбу участника. Прежде чем огласить свое решение Татьяна Денисова рассказала о том, как шоу изменило ее жизнь. 

Вова Раков
Вова Раков. Фото: ТНТ, скриншот шоу «Танцы»

«Я здесь счастлива. И я хочу, чтобы здесь был счастлив ты», — призналась Татьяна и объявила участнику, что он остается в проекте. На это другой член жюри, Егор Дружинин, добавил: «А если будешь в моей команде, то буду счастлив я». 

Дружинин и Денисова долго не могли договориться
Дружинин и Денисова долго не могли договориться. Фото: ТНТ, скриншот шоу «Танцы»

Денисова резко отреагировала на слова Дружинина, сказав, что ни за что не отдаст Ракова другому наставнику. «Сделай меня счастливым. Отдай мне Вову», — настаивал Егор. Однако в ответ от Денисовой раздавался лишь смех. «А я думал, ты добрая», — разочаровался Дружинин. «Я добрая, пока это не касается моей территории», — ответила Татьяна. «До четвертого сезона это была не твоя территория», — напомнил танцовщик. 

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«Танцы» на ТНТЕгор ДружининжюриконфликтТатьяна Денисова
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«Я думал, ты добрая»: Татьяна Денисова повздорила с Егором Дружининым из-за украинского танцора
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