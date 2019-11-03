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«Обращаюсь к вам за помощью»: Елена Валюшкина попросила помочь найти ее родственников

Актриса надеется с помощью соцсетей добыть информацию о своих родных.

«Обращаюсь к вам за помощью»: Елена Валюшкина попросила помочь найти ее родственников
Елена Валюшкина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Елена Валюшкина поверила в силу соцсетей и обратилась к своим подписчикам с необычной просьбой. Она опубликовала в своем микроблоге старинную фотографию пары и написала пост о том, что разыскивает своих родственников. 

«К сожалению, я потеряла связь с родными моей бабушки — Валентины Георгиевны Ильинской», — подписала фото Валюшкина, заметив, однако, что на снимке не ее бабушка. Актриса рассказала, что постепенно находит своих дальних родственников. «Это долгий, кропотливый путь. Сила Инстаграм огромна. А вдруг…» — выразила надежду Елена. 

Подписчики выразили готовность помочь актрисе. Ей посоветовали обратиться в архивы. Многие рассказали, что тоже сейчас ищут родственников. «Сложно. По капельке распутываю», — призналась актриса. 

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архивная фотографияЕлена Валюшкинародственники
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«Обращаюсь к вам за помощью»: Елена Валюшкина попросила помочь найти ее родственников
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