Гарик Мартиросян поведал, почему стоит бояться Галустяна

Юморист вспомнил, что его коллега сидел рядом с Емельяненко, Тайсоном и Дзю на одном мероприятии.

Юморист Гарик Мартиросян опубликовал в Instagram фото своего друга и коллеги Михаила Галустяна, на котором тот стоит вместе с Федором Емельяненко, Майком Тайсоном и Константином Дзю. Снимок был сделан, очевидно, в феврале 2018 года, когда артист попал в компанию знаменитых на весь мир бойцов, приехавших на турнир в Челябинске. Спустя полтора года Мартиросян придумал, что на основе этого фото можно придумал хорошую шутку.

«Галустян всегда нам говорил: «Обидите меня — позову друзей». Миш, хочу искренне тебе сказать, что ты самый лучший, самый красивый, самый талантливый и гениальный. Вопросов к тебе нет… Ты идеальный!» — написал Гарик под снимком.

В комментариях Галустян отметил, что прикол очень его повеселил, а Мартиросян продолжил гнуть свою линию, называя Михаила своим учителем и кумиром.

Напомним, недавно Галустяну исполнилось 40 лет. Сейчас вместе со своим другом и коллегой Сергеем Светлаковым он делает шоу на канале СТС, а с Гариком Мартиросяном запустил музыкальный проект.