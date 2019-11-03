Игоря Крутого предложили клонировать

Композитор обсудил творческие планы с известной певицей Ларой Фабиан, во время чего она сделала неожиданное предложение.

Игорь Крутой готовится к грандиозному концерту в честь своего юбилея. В выступлении примет участие и знаменитая певица Лара Фабиан. Композитор поделился в своем микроблоге съемкой процесса репетиции с бельгийской дивой.

В начале ролика Крутой наигрывает для Фабиан мелодию на рояле — вероятно, новую песню. Певица внимательно слушает, а затем заявляет: «Нам нужно клонировать вас». Крутой же в ответ на это предлагает Ларе «попробовать радиоверсию». «Так красиво», — оценивает композицию Фабиан.

«Обсуждаем с Ларой творческие планы…» — подписал видео Крутой. «Слушать Вашу музыку одно наслаждение. Душа поёт и мурашки по коже», «Самая прекрасная в мире исполнительница и великолепный композитор», «Чудесная музыка, чудесная Лара», — поделились впечатлениями подписчики композитора.