ЗВЕЗДЫ

Instagram заблокировал ностальгический пост Брежневой из-за голого фото

Певица выложила ретро-фотографии из детства.

Instagram заблокировал ностальгический пост Брежневой из-за голого фото
Вера Брежнева вспомнила своего отца. Фото: Komsomolskaya Pravda

Вечером 3 ноября певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram трогательный пост с ретро-фотографиями. На них были изображены маленькая она, ее отец и мать в молодости, а также сестры звезды. Артистка написала добрые слова своему папе, которого не стало четыре года назад, однако, через час данный пост исчез из социальной сети.

Сама Брежнева сообщила в «сториз», что администрация Instagram заблокировала публикацию из-за того, что на одном из детских снимков звезда была голышом. Вера поблагодарила своих подписчиков, кто всё же успел оставить добрые комментарии под постом о ее отце.

Вера Брежнева
Вера Брежнева выложила в соцсеть детскую фотографию, на которой она запечатлена голышом. Фото: instagram.com/ververa/

Напомним, родители певицы — Виктор и Тамара Галушки — работали на Приднепровском химическом заводе на Украине. У пары родилось четверо девочек. Как известно, одна из них выросла в сексуальную участницу группы «ВИА Гра» и, став знаменитой, подарила родителям квартиру.

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Instagram заблокировал ностальгический пост Брежневой из-за голого фото
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