Instagram заблокировал ностальгический пост Брежневой из-за голого фото

Вечером 3 ноября певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram трогательный пост с ретро-фотографиями. На них были изображены маленькая она, ее отец и мать в молодости, а также сестры звезды. Артистка написала добрые слова своему папе, которого не стало четыре года назад, однако, через час данный пост исчез из социальной сети.

Сама Брежнева сообщила в «сториз», что администрация Instagram заблокировала публикацию из-за того, что на одном из детских снимков звезда была голышом. Вера поблагодарила своих подписчиков, кто всё же успел оставить добрые комментарии под постом о ее отце.

Напомним, родители певицы — Виктор и Тамара Галушки — работали на Приднепровском химическом заводе на Украине. У пары родилось четверо девочек. Как известно, одна из них выросла в сексуальную участницу группы «ВИА Гра» и, став знаменитой, подарила родителям квартиру.