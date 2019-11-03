Алена Свиридова оказалась в клетке

Алена Свиридова нередко делится со своими подписчиками рассуждениями о смысле жизни и устройстве мира. На этот раз певица разместила в своем микроблоге фото, для которого она позировала между прутьев решетки.

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«Мы всегда в клетке. Наших комплексов, желаний, чужого мнения, ложных обязательств, неуверенности в себе», — объяснила свой посыл Свиридова. Она добавила, что если человек понимает это утверждение, то из клетки нетрудно освободиться. «Вот этим некоторые занимаются всю жизнь», — подвела итог Алена.

Подписчики живо отреагировали на сообщение. Кто-то заметил, что большинство людей «просто борются за существование», на что певица заметила: «Может, стоит подумать по дороге на борьбу? Может и не придётся так воевать».