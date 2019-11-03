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Золотая рыбка уже не та: Летучая похвасталась гигантским уловом мужа

Подписчики телеведущей советуют ей загадать желание на ребенка.

Золотая рыбка уже не та: Летучая похвасталась гигантским уловом мужа
Елена Летучая и ее избранник Юрий поженились в 2016 году. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отдыхающая на Мальдивских островах телеведущая Елена Летучая похвасталась в Instagram уловом своего мужа. Супруг звезды «Ревизорро» — адвокат Юрий Анашенков — поймал на удочку в Индийском океане здоровую красную рыбину. Улов предпринимателя оказался длиной в полметра и весом в несколько килограммов.

Это красный снеппер, промысловая рыба в Индонезии, Тайланде и Шри-Ланке. Из ее мяса получаются вкусные нежирные блюда. Некоторые особи вырастают до 15 килограммов.

«Поймали золотую рыбку. Какое желание загадать?» — иронично написала Елена.

В комментариях сразу несколько подписчиков посоветовали ей загадать ребенка. Напомним, у 40-летней телеведущей пока не собственных детей (двое имеется у ее супруга от прошлых отношений). Ранее Летучая рассказывала, что из-за сложной работы в передаче «Ревизорро» у нее ухудшилось здоровье. Но встретив своего нынешнего мужа, она почувствовала, что готова стать матерью.

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Елена ЛетучаяМальдивские островаМальдивыотдых на Мальдивахрыбалкарыбалка звезд
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Золотая рыбка уже не та: Летучая похвасталась гигантским уловом мужа
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