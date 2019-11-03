Любовь Толкалина нарушила правила поведения в церкви

Известная актриса не смогла удержаться от съемок в одном из известнейших храмов.

Любовь Толкалина активно делится с подписчиками впечатлениями от своей поездки по Германии. На днях она посетила Галерею старых мастеров в Дрездене и сфотографировалась рядом со знаменитой «Сикстинской Мадонной».

«Меня не станет… и никакой памяти обо мне не останется… исчезнет реальный мир… но по-прежнему будут приходить к прославленной Мадонне живые неуспокоенные», — написала тогда актриса.

больше по теме Любовь Толкалина удивила признанием о поиске черепа в Москве Необычный реквизит нужен актрисе для спектакля «Мастер и Маргарита».

Спустя некоторое время она оказалась в Лейпциге, где и посетила Церковь святого Фомы. Актриса напомнила, что именно здесь в последние годы работал Бах — композитор руководил хором мальчиков. Внутри церкви Толкалина сняла видео на смартфон. При этом она заметила, что, согласно правилам, снимать во время мессы запрещено.

«Эх, Люба, стыдно…» — обратилась актриса к самой себе. Однако тут же объяснила свой поступок: «Там, в алтарной части, похоронен Бах».