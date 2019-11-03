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Любовь Толкалина нарушила правила поведения в церкви

Известная актриса не смогла удержаться от съемок в одном из известнейших храмов.

Любовь Толкалина нарушила правила поведения в церкви
Любовь Толкалина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Любовь Толкалина активно делится с подписчиками впечатлениями от своей поездки по Германии. На днях она посетила Галерею старых мастеров в Дрездене и сфотографировалась рядом со знаменитой «Сикстинской Мадонной». 

«Меня не станет… и никакой памяти обо мне не останется… исчезнет реальный мир… но по-прежнему будут приходить к прославленной Мадонне живые неуспокоенные», — написала тогда актриса. 

Спустя некоторое время она оказалась в Лейпциге, где и посетила Церковь святого Фомы. Актриса напомнила, что именно здесь в последние годы работал Бах — композитор руководил хором мальчиков. Внутри церкви Толкалина сняла видео на смартфон. При этом она заметила, что, согласно правилам, снимать во время мессы запрещено.

Любовь Толкалина призналась, что нарушила запрет
Любовь Толкалина призналась, что нарушила запрет. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

«Эх, Люба, стыдно…» — обратилась актриса к самой себе. Однако тут же объяснила свой поступок: «Там, в алтарной части, похоронен Бах». 

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Тэги:

ГерманияИоганн Себастьян БахЛейпцигЛюбовь Толкалинацерковь
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Любовь Толкалина нарушила правила поведения в церкви
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