Елена Воробей опухла, наевшись подарков от зрителей

Во время гастролей артистку задарили соленьями, и она не смогла удержаться.

Юмористка Елена Воробей опубликовала в Instagram мем про пожилого казаха, похожего на Ричарда Гира, но отметила, что сама недавно выглядела так же.

«На концерте в Ялуторовске (Тюменская область, — прим. авт.) мне подарили банку соленых белых груздей, баночку домашних соленых огурчиков и маринованных помидорчиков… Только-только закончился концерт, я сразу к банкам и навернула от души всё, что было подарено… Вы же понимает, что с утра я себя в зеркале не узнала…» — рассказала 52-летняя артистка.

Ее лицо все отекло, глаза превратились в щелочки. Из-за соли и задержавшейся в организме жидкости женщина стала весить на два килограмма больше но, как истинная юмористка, нашла в этом облике позитивную сторону — под отеком исчезли морщины.

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Елена иронично отметила, что соль дешевле ботокса, — вдруг кому понадобиться разгладить лицо.