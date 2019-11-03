«Маленькие в Большом»: Елена Борщева пошутила над размером своей груди

Юмористка Елена Борщева еще в годы своего участия в команде КВН «Сборная Пятигорска» зарекомендовала себя, как артистка, способная легко посмеяться над своей внешностью. Даже сейчас 38-летняя звезда Comedy Woman еще до публикации своих фото угадывает, на что будут обращать внимание подписчики, и опережает их.

Например, 2 ноября актриса пошла со своим мужем на романтический вечер. Пара посмотрела постановку в Большом театре, а сама Елена сфотографировалась в вечернем платье на фоне шикарный красный штор.

Открытый наряд Борщевой на снимке позволил подписчикам в Instagram оценить ее размер груди. Но первой, кто пошутит на этот счет, стала сама артистка.

«Предвосхищая комментарии, назову это фото «Маленькие в Большом», — иронично написала Елена.

Правда, ее подписчики вместо едких комментариев засыпали юмористку своим восхищением. Вот она — сила самоиронии.