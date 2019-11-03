ЗВЕЗДЫ

«Маленькие в Большом»: Елена Борщева пошутила над размером своей груди

Артистка предстала перед своими поклонниками в открытом вечернем платье.

«Маленькие в Большом»: Елена Борщева пошутила над размером своей груди
Елена Борщева всегда умела посмеяться над собой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юмористка Елена Борщева еще в годы своего участия в команде КВН «Сборная Пятигорска» зарекомендовала себя, как артистка, способная легко посмеяться над своей внешностью. Даже сейчас 38-летняя звезда Comedy Woman еще до публикации своих фото угадывает, на что будут обращать внимание подписчики, и опережает их.

Например, 2 ноября актриса пошла со своим мужем на романтический вечер. Пара посмотрела постановку в Большом театре, а сама Елена сфотографировалась в вечернем платье на фоне шикарный красный штор.

Открытый наряд Борщевой на снимке позволил подписчикам в Instagram оценить ее размер груди. Но первой, кто пошутит на этот счет, стала сама артистка.

«Предвосхищая комментарии, назову это фото «Маленькие в Большом», — иронично написала Елена.

Правда, ее подписчики вместо едких комментариев засыпали юмористку своим восхищением. Вот она — сила самоиронии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Большой Театрвнешность звездгрудьЕлена Борщеваобнаженная грудь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Маленькие в Большом»: Елена Борщева пошутила над размером своей груди
Интересно?
Поделись с друзьями: