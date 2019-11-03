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Дело на 100 миллионов: принц Чарльз «клюнул» на подделки полотен Моне, Пикассо и Дали

Герцог Корнуолльский оказался в центре арт-скандала после того, как американский живописец-фальсификатор заявил, что эти картины писал он.

Дело на 100 миллионов: принц Чарльз «клюнул» на подделки полотен Моне, Пикассо и Дали
Принцу Чарльзу подсунули поддельные "Лилии" Моне. Фото: Global Look Press

Принц Чарльз оказался замешан в неприятную историю. Американский живописец-фальсификатор Тони Тетро заявил, что знаменитое полотно «Лилии» Моне, стоимостью в 50 миллионов фунтов стерлингов, подделка.

Картина находилась в здании благотворительного фонда сына королевы — Дамфриз Хаусе.

Кроме этого, Тетро заявил, что его кисти принадлежат и другие работы в здании фонда. Речь идет о полотнах Дали «Умирающий Христос» за 12 миллионов фунтов стерлингов и «Купальщицах» Пикассо за 42 миллиона фунтов стерлингов.

Эти три картины были переданы фонду среди 17 работ в качестве займа от обанкротившегося бизнесмена Джеймса Станта.

В фонде принца заявили, что у них иногда ведется практика брать картины на время от физлиц и организаций, и им очень жаль, что теперь придется их снять.

Тони Теро, который однажды уже сидел полгода за подделку, рассказал, что Стант знал, что нарисовал картины именно он.

«Вы можете впечатлить моими картинами своих друзей, но они никогда не пройдут экспертизу. Это нужно остановить и лучше поздно, чем никогда. Мне сказали, что полотна ушли в Дамфриз Хаус»,— рассказал он, добавив, что Джеймс знал, что написал их он.

Сумма договора о займе между фондом Чарльза и бизнесменом составляет в общей сложности 104 миллиона фунтов стерлингов.

В свою очередь Стант заявил, что все его картины — подлинные, пишет Times.

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Дело на 100 миллионов: принц Чарльз «клюнул» на подделки полотен Моне, Пикассо и Дали
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