Муж Савельевой неделю не может заставить себя выйти на улицу

Супруг Саши Савельевой — актер Кирилл Сафонов — пожаловался на нежелание выходить из дома. По словам 46-летнего артиста, он уже неделю не появлялся на улице из-за погоды.

«Не могу себя заставить. Сериалы, покер, иногда друзья в гости приходят. Ну не готов я принять наступающую зиму. Не готов», — написал звезда сериалов в Instagram, спросив у подписчиков, что заставляет их выйти из дому в ноябре, кроме работы.

Отвечая на комментарии поклонников, Кирилл подчеркнул, что у него не депрессия, а просто нежелание выходить наружу. На совет «хряпнуть водки» артист ответил, что она ему давно не помогает.

Напомним, завершающийся год был для актера более, чем насыщенным. В марте у него и Саши Савельевой родился сын, мальчика назвали Леоном. А в октябре 24-летняя дочь Сафонова (от прошлого брака) вышла замуж в Израиле. Кирилл вместе со своим новым семейством присутствовал на этом торжестве.