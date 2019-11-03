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Муж Савельевой неделю не может заставить себя выйти на улицу

Осенняя погода провоцирует актера Кирилла Сафонова сидеть дома.

Муж Савельевой неделю не может заставить себя выйти на улицу
Кирилл Сафонов заперся в четырех стенах. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Супруг Саши Савельевой — актер Кирилл Сафонов — пожаловался на нежелание выходить из дома. По словам 46-летнего артиста, он уже неделю не появлялся на улице из-за погоды.

«Не могу себя заставить. Сериалы, покер, иногда друзья в гости приходят. Ну не готов я принять наступающую зиму. Не готов», — написал звезда сериалов в Instagram, спросив у подписчиков, что заставляет их выйти из дому в ноябре, кроме работы.

Отвечая на комментарии поклонников, Кирилл подчеркнул, что у него не депрессия, а просто нежелание выходить наружу. На совет «хряпнуть водки» артист ответил, что она ему давно не помогает.

Напомним, завершающийся год был для актера более, чем насыщенным. В марте у него и Саши Савельевой родился сын, мальчика назвали Леоном. А в октябре 24-летняя дочь Сафонова (от прошлого брака) вышла замуж в Израиле. Кирилл вместе со своим новым семейством присутствовал на этом торжестве.

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депрессияКирилл СафоновосеньПлохая погодаПогодахандра
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Муж Савельевой неделю не может заставить себя выйти на улицу
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