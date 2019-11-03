«Вагон Биланов»: певец «размножился» в поезде

Дима Билан продолжает турне по городам России. На этот раз исполнитель после посещения Казани отправился в Нижний Новгород. Вместе с музыкантами своей группы певец предпочел железнодорожный переезд.

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Как это часто бывает, Билан удивил подписчиков своего блога необычным роликом. Видео, которое он выложил, он назвал «В чертогах гастрольного сознания». В ролике камера телефона движется вдоль вагона, снимая то, что происходит в разных купе — у кого-то проводник проверяет документы, другой пассажир спрашивает у попутчиков, что он предпочтет на обед. А вот в третьем по счету купе сидит сам Дима и читает прессу.

Удивительно, но и в следующем отсеке снова оказывается Билан: на этот раз он лежит на верхней полке. Затем вновь в коридоре оказывается тот самый пассажир и объявляет кому-то «строгий выговор» за отсутствие пирожков. Спустя еще один «пролет» он появляется снова — на этот раз сидя в позе лотоса. Камера обнаруживает исполнителя и в следующих двух купе. Причем «последний» Билан яростно начинает колотить оператора газетой.

Подписчики оценили забавно смонтированное видео. «Мастерство Монтажа», «Билана много не бывает», « Повезло НН, вагон Биланов едет», — написали фолловеры. Отметился и Максим Галкин. «Та же история, те же пирожки», — прокомментировал видео муж Аллы Пугачевой.