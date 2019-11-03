Грязный диван и нестираное одеяло: Навка вспомнила о голодных ночевках в юности

Бывало, что тренер запирал молодую фигуристку в раздевалке, чтобы она не сорвалась с диеты.

Во время одного из интервью известная фигуристка Татьяна Навка рассказала о том, что испытывала в юности, когда рвалась к спортивным победам. Оказывается, были даже такие случаи, когда тренер закрывал ее на ночь в раздевалке, чтобы девушка не ела ничего лишнего.

Спортсменка призналась, что это довольно распространенная практика, не только в фигурном катании, но и в гимнастике. Нынешние наставники тоже идут на такие жесткие методы, чтобы взять под контроль питание своих подопечных, которым в 14-15 лет особенно хочется сладостей.

Однако свой случай Татьяна назвала особенно жестким. С одной стороны, это хорошо, что тренер запирал ее в раздевалке на ночь — 16-летней девушке не приходилось возвращаться ночь домой в Мытищи. Но условия, в которых ей приходилось ночевать, были не самыми удобными.

«Я бы, конечно, наверное, предоставила ребенку постель какую-нибудь более или менее, подушку бы принесла. Либо вообще забрала бы к себе. Что тут такого? Ну а я спала на грязном диване под старым одеялом, которое никогда не стирали», — цитирует Навку сайт «Фонтанка.ру».

Фигуристка призналась, что ее мама не знала об этой ситуации. Девушка специально молчала, зная, что родительница за такое «разорвет тренера на куски». В 16 лет спортсмена была уже очень самостоятельной и принимала многие решения самостоятельно.