ЗВЕЗДЫ

«Ледниковый период» помог Семенович справиться с обидой на жизнь

Артистка была опечалена, что ей пришлось прервать спортивную карьеру из-за травмы.

«Ледниковый период» помог Семенович справиться с обидой на жизнь
Телешоу помогла Анне Семенович справиться с большой обидой. Фото: globallookpress.com

Певица и «сексибомбочка» Анна Семенович написала пост в Instagram о своей жизни. 39-летняя артистка поделила весь жизненный путь на четыре этапа.

Первым был спорт — фигурное катание. С трех лет звезда ежедневно вкалывала, чтобы получить результат. Потом был период в группе «Блестящие» — смелый, творческий и свободный, как его описала Анна. За 6 лет в коллективе девушка обрела уверенность в себе и безумно полюбила сцену.

А потом у Семенович появилась ещё одна возможность проявить себя как фигуристку. Она попала в теле шоу «Ледниковый период» и еще несколько лет «порхала на коньках по льду».

«Как будто судьба дала мне шанс, успокоить своё эго, которое было обиженно на жизнь из-за травмы колена и резко оборвавшейся карьеры фигуристки», — призналась звезда.

Сейчас в ее жизни наступил этап телепроектов и сольной карьеры певицы. Далее по жизни Семенович хочет продолжить сниматься в кино, написать книгу и, возможно, наконец стать матерью. Самое интересное, по мнению Анны, у нее впереди.

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«Ледниковый период» помог Семенович справиться с обидой на жизнь
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