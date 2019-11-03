«33 года назад»: Киркоров разворошил архивные снимки с Пугачевой

Видимо на новой волне популярности Аллы Пугачевой, связанной с ее поездкой в Минск, Филипп Киркоров неожиданно предался ностальгии. В своем блоге он продемонстрировал снимок, который был сделан 33 года назад.

больше по теме Пугачева ради конфет Лукашенко решила рискнуть здоровьем Презент глава Белоруссии передал Примадонне на концерте в Минске.

На фото запечатлена 37-летняя Примадонна, 48-летний композитор Илья Резник и 19-летний Филипп Киркоров. В тот момент они еще не были женаты, это произойдет через 8 лет, однако творческие отношения между ними уже завязывались. Артисты часто выступали на одной сцене и Алла Борисовна симпатизировала молодому исполнителю.

«33 года назад», — коротко подписал фото Филипп, поставив в конце говорящее о многих чувствах многоточие.

Фото Филиппа Киркорова https://www.instagram.com/fkirkorov/

На момент их брака Киркорову было 27 лет, Алле Борисове – 45. Тогда многим эта разница казалась чудовищной, никто и представить не мог, что следующим этапом у Примадонны в построении семейного счастья станет Максим Галкин. Пара познакомилась, когда комику было 25 лет, а певице 52, через 10 лет они узаконили свои отношения.