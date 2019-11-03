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Два голубка: Собчак и Богомолов прогулялись по Сорренто, нежно держась за руки

Матильда Шнурова чуть не упала, пока снимала своих друзей на камеру.

Два голубка: Собчак и Богомолов прогулялись по Сорренто, нежно держась за руки
Собчак и Богомолов. Фото Global look press

Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают в Сорренто после напряженного трудового графика, который они сами себе организовали, чтобы оправдать свадебные расходы. В свою компанию они пригласили бывшую супругу группировки «Ленинград» Матильду Шнурову.

Святая троица везде в Италии появляется вместе, хотя новоиспеченные супруги все-таки стараются быть поближе друг к другу. Матильна сняла трогательный момент, когда сладкая парочка шла по улицам курортного города, держа друг друга за руку. Ксения и Константин светились от счастья и пели песню Владимира Глызина «Поздний вечер в Сорренто».

Однако что-то пошло не так и в какой-то момент камера дрогнула, а Шнурова испуганно завизжала. Судя по всему, девушка так увлеклась съемками, что престала смотреть под ноги и чуть не упала.

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Два голубка: Собчак и Богомолов прогулялись по Сорренто, нежно держась за руки
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