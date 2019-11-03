«Скомканное начало»: Земфира впервые за долгое время провела концерт

Рок-звезда выступила в Дубае в рамках фестиваля, в котором также приняли участие Сергей Полунин и Эмир Кустурица.

О фестивале PaRUS поклонники Земфиры начали говорить еще несколько месяцев назад. После масштабного турне, которое певица провела в 2016 году, она почти не появляется на публике. Поэтому концерт стал настоящим событием.

Открывал программу танцовщик Сергей Полунин. В Дубае он представил одноактный балет Sacre Solo. Вслед за ним на сцене появился Эмир Кустурица. Вместе со своим No Smoking Orchestra он сыграл знаменитые балканские хиты и признался, что российская публика для него особенная.

Земфира выступала последней. Она призналась, что нервничает. «Немного скомканное начало, давно не выступала», — объяснила певица публике. Земфира спела как давно признанные хиты, так и новые композиции — Abuse и Goodbye.

Певица дважды выходила на бис. Среди слушателей концерта были и знаменитости — Тима Белорусских, Виктор Дробыш и Илья Резник.