ЗВЕЗДЫ

Марта Тимофеева представила своего «отца» Федора Бондарчука

10-летняя звезда кино снялась со знаменитым актером в одном сериале.

Марта Тимофеева представила своего «отца» Федора Бондарчука
Федор Бондарчук. Фото КП / Global look press

Марта Тимофеева, маленькая звездочка отечественного кинематографа, представила в своем блоге сценического отца Федора Бондарчука. В новом сериале «Филатов» на СТС они сыграли папу и дочь.

По словам девочки, премьера фильма состоится совсем скоро. Марта пообещала сообщить об этом своим фолловерам.

Кстати, не так давно оба актера приняли участие в международном форуме Key Buyers Event. На нем Марта выступала от имени молодого поколения актеров России. «Это было невероятно круто!», — призналась она.

Отметим, что несмотря на юный возраст маленькой звездочки, на ее счету уже 47 полнометражных фильмов и сериалов. Сниматься девочка начала в шесть лет. Марту запомнили по картинам «Тыква», «Он Дракон», «Эбигейл», «Секта», «оптимисты» и другим.

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Бондарчукзвезда сериалановые сериалыФедор Бондарчук
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Марта Тимофеева представила своего «отца» Федора Бондарчука
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