Марта Тимофеева представила своего «отца» Федора Бондарчука

Марта Тимофеева, маленькая звездочка отечественного кинематографа, представила в своем блоге сценического отца Федора Бондарчука. В новом сериале «Филатов» на СТС они сыграли папу и дочь.

больше по теме Федор Бондарчук разбил тарелку перед съемкой Согласно традиции, режиссер запустил съемки первого в своей фильмографии сериала.

По словам девочки, премьера фильма состоится совсем скоро. Марта пообещала сообщить об этом своим фолловерам.

Кстати, не так давно оба актера приняли участие в международном форуме Key Buyers Event. На нем Марта выступала от имени молодого поколения актеров России. «Это было невероятно круто!», — призналась она.

Отметим, что несмотря на юный возраст маленькой звездочки, на ее счету уже 47 полнометражных фильмов и сериалов. Сниматься девочка начала в шесть лет. Марту запомнили по картинам «Тыква», «Он Дракон», «Эбигейл», «Секта», «оптимисты» и другим.