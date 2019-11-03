«Нечеховские чайки»: Шнурова попросила придумать название фото с Собчак

Подруги в компании с Богомоловым отдыхают в Сорренто.

Матильда Шнурова разместила в своем блоге забавный снимок с Ксенией Собчак. Подруги, обнявшись, просто умирают со смеху. На переднем плане – гордо красуется чайка. Судя по всему, девушки попросили Константина Богомолова их сфотографировать, но нормально завершить процесс не получилось из-за чудаковатой птицы.

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Матильда предложила своим подписчикам придумать название снимку. Фолловеры с удовольствием подхватили эту идею. Одной из первых откликнулась Эвелина Бледанс, которая предложила назвать кадр «Под клювом».

«Нечеховские чайки», «Три сестры», «Третьей будешь?», «Улетевшая молодость», «Бакланши», «Все люди как люди, а я суперзвезда», «Случайка», «НеКурицы», «Дневной дозор», — предложили фолловеры свои варианты.

А как бы вы назвали снимок?