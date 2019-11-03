ЗВЕЗДЫ

«Нечеховские чайки»: Шнурова попросила придумать название фото с Собчак

Подруги в компании с Богомоловым отдыхают в Сорренто.

«Нечеховские чайки»: Шнурова попросила придумать название фото с Собчак
Ксения Собчак. кадр из шоу "Осторожно, Собчак"

Матильда Шнурова разместила в своем блоге забавный снимок с Ксенией Собчак. Подруги, обнявшись, просто умирают со смеху. На переднем плане – гордо красуется чайка. Судя по всему, девушки попросили Константина Богомолова их сфотографировать, но нормально завершить процесс не получилось из-за чудаковатой птицы.

Матильда предложила своим подписчикам придумать название снимку. Фолловеры с удовольствием подхватили эту идею. Одной из первых откликнулась Эвелина Бледанс, которая предложила назвать кадр «Под клювом».

«Нечеховские чайки», «Три сестры», «Третьей будешь?», «Улетевшая молодость», «Бакланши», «Все люди как люди, а я суперзвезда», «Случайка», «НеКурицы», «Дневной дозор», — предложили фолловеры свои варианты.

А как бы вы назвали снимок?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак последние новостиМатильда ШнуроваСобчак последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Нечеховские чайки»: Шнурова попросила придумать название фото с Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: