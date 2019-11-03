ЗВЕЗДЫ

Дети Жасмин познакомились с огромной улиткой

Младший сын певицы пришел в восторг от животного.

Дети Жасмин познакомились с огромной улиткой
Жасмин. Фото Global look press

Певица Жасмин отдыхает вместе с 7-летней дочерью Маргаритой и 3-летним сыном Мироном в Израиле. Дети с интересом узнают местную природу. Недавно они познакомились с огромной улиткой. И если для мальчика общение с ней было исключительно приятным, девочка пришла в ужас от размеров еврейского моллюска.

«Разница между мальчиками и девочками в одном фото. Помню, однажды в детстве во дворе меня позвал брат, который был просто в восторге от чего-то, что увидел, я подбежала, а Толик такой счастливый: «Смотри, сестренка, какая огромная сороконожка». И почему мальчиков тянет на всякую такую живность, которую девочки жутко боятся, как думаете?» — написала в своем блоге Жасмин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЖасминЖасмин о воспитании детейпевица Жасминсын Жасмин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дети Жасмин познакомились с огромной улиткой
Интересно?
Поделись с друзьями: