Дети Жасмин познакомились с огромной улиткой

Певица Жасмин отдыхает вместе с 7-летней дочерью Маргаритой и 3-летним сыном Мироном в Израиле. Дети с интересом узнают местную природу. Недавно они познакомились с огромной улиткой. И если для мальчика общение с ней было исключительно приятным, девочка пришла в ужас от размеров еврейского моллюска.

«Разница между мальчиками и девочками в одном фото. Помню, однажды в детстве во дворе меня позвал брат, который был просто в восторге от чего-то, что увидел, я подбежала, а Толик такой счастливый: «Смотри, сестренка, какая огромная сороконожка». И почему мальчиков тянет на всякую такую живность, которую девочки жутко боятся, как думаете?» — написала в своем блоге Жасмин.