ЗВЕЗДЫ

Муж Собчак снял обручальное кольцо

В отпуске Константин Богомолов решил не носить лишнего.

Муж Собчак снял обручальное кольцо
Собчак и Богомолов. Фото Global look press

Константин Богомолов отдыхает в Соренто со своей супругой Ксенией Собчак и ее подругой Матильдой Шнуровой. Но на кадрах, которые они демонстрируют в социальных сетях, его жена почему-то появляется гораздо чаще в компании с приятельницей, нежели с благоверным.

Любопытно, что Константин снял обручальное кольцо с безымянного пальца. А вот у Ксении их почему-то стало два.

Возможно, режиссер просто сильно похудел и украшение стало сваливаться, ведь в последнее время Богомолов выглядит откровенно изможденным. Он много работал и был занят строительством нового дома в Подмосковье. А недавно Ксения Анатольевна объявила, что большая стройка уже приблизилась к завершению – начался этап внутренней отделки. Отметим, что на возведение дома светская львица и режиссер заложили сумму в 40 млн рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муж Собчак снял обручальное кольцо
Интересно?
Поделись с друзьями: