ЗВЕЗДЫ

«Ты серьезно?»: Ида Галич показала, как близкие отреагировали на ее беременность

В трогательном ролике родственники и друзья невероятно искренне радуются за блогера.

«Ты серьезно?»: Ида Галич показала, как близкие отреагировали на ее беременность
Галич. Фотоhttps://www.instagram.com/galichida/

Известный блогер и телеведущая Ида Галич, в отличие от многих российских звезд, не только не скрывает свою беременность, но напротив – несет ее впереди себя, как флаг. Гордится и показывает в социальных сетях все то новое и счастливое, что переживает в период ожидания малыша. Словом, настоящий блогер!

О своей беременности Ида сообщила тоже нестандартно – под песню Лободы «Суперзвезда» девушка фактически исполнила танец живота (но немного в ином смысле) и показала все это в своем Instagram. Блогер вполне справедливо заметила, что скрывать тут нечего, и да – она действительно беременна! Очевидно, что девушку переполняют эмоции, и она хочет сообщить о своих светлых чувствах всему миру.

На этот раз Галич показала в Сети ролик, который может растрогать любого. Телеведущая сняла реакцию своих родных и друзей на известие о своей беременности. Первым в кадре оказался супруг, у которого глаза при виде результата теста буквально выпали из орбит. «Ты серьезно, Зая?», — сказал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramбеременностьИда Галич
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ты серьезно?»: Ида Галич показала, как близкие отреагировали на ее беременность
Интересно?
Поделись с друзьями: