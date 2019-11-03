«Ты серьезно?»: Ида Галич показала, как близкие отреагировали на ее беременность

Известный блогер и телеведущая Ида Галич, в отличие от многих российских звезд, не только не скрывает свою беременность, но напротив – несет ее впереди себя, как флаг. Гордится и показывает в социальных сетях все то новое и счастливое, что переживает в период ожидания малыша. Словом, настоящий блогер!

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О своей беременности Ида сообщила тоже нестандартно – под песню Лободы «Суперзвезда» девушка фактически исполнила танец живота (но немного в ином смысле) и показала все это в своем Instagram. Блогер вполне справедливо заметила, что скрывать тут нечего, и да – она действительно беременна! Очевидно, что девушку переполняют эмоции, и она хочет сообщить о своих светлых чувствах всему миру.

На этот раз Галич показала в Сети ролик, который может растрогать любого. Телеведущая сняла реакцию своих родных и друзей на известие о своей беременности. Первым в кадре оказался супруг, у которого глаза при виде результата теста буквально выпали из орбит. «Ты серьезно, Зая?», — сказал он.