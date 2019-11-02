«Надо делать пластику!»: Дубовицкая дала дружеский совет Новиковой

Телеведущая давно знакома с популярной артисткой и не стесняется в выражениях.

70-летняя ведущая Регина Дубовицкая на передаче «Сегодня вечером» (Первый канал) от 3 октября сделала неожиданное признание. Максим Галкин попросил ее рассказать, какой совет она дает своей 72-летней подруге Кларе Новиковой при встрече.

больше по теме Клара Новикова ответила на вопрос о сложных отношениях с внуком По словам артистки, у них со Львом царит полное взаимопонимание и разговоры о конфликте не соответствуют действительности.

«Я лично говорю, что надо делать пластику. Но я говорю, а Кларка не соглашается», — удивила королева юмористов.

По словам Новиковой, ее подруга отличается остротой языка и прямолинейностью. «Регина всегда говорит, когда ей что-то нравится или не нравится. Вот недавно она встретила меня и сказала: «Хорошее платье». Это бывает очень редко!», — рассказала юмористка.

Кстати, в этом году Клара Новикова отметила своеобразный юбилей – 30-летие своей любимой героини тети Сони. В эфире шоу артистка рассказала, что ее образ она полностью скопировала со своей мамы.