Семейные радости: сестры Михалковы с детьми провели вместе выходные

Анна Михалкова очень близка и дружна со своей младшей сестрой Надеждой. Обе девушки продолжили актерскую династию. Они настолько близки, что порой не сговариваясь делают одинаковый маникюр и даже одеваются в одной цветовой гамме. Очень часто сестры приглядывают за детьми друг друга, а недавно они вместе отправилась в путешествие на все выходные и наследников взяли с собой. Как оказалось, малыши очень дружные.

Сыновья Анны Андрей и Сергей уже окончили школу и живут самостоятельно, поэтому они не поехали с мамой, а вот малышка Лидия, которой только шесть лет, конечно, поехала с родительницей. А младшая Михалкова старается не расставаться с восьмилетней Ниной и шестилетним Иваном.

В такой компании Анна быстро утомилась. Она опубликовала видео, на котором прямо на улице танцует и поет перед дочкой и племянниками.

«Ну что же… Я готова была увековечить и оставить себя в Лего Лэнде супер героем „мама, которая может всё“ собранной и разобранной из тысячи маленьких деталей, которые выстояли под ветрами, дождями, криками детей, восторгами, плачем, пакетами, сумками, потерянными шапками, перчатками…. можно перечислять до бесконечности. И, казалось, когда мы вышли из этого удивительного шестичасового трипа, меня уже не удивить… Но! сидя в поезде обратно, когда этот Лэнд позади… нам сообщают что нужно быстро вскочить… собрать вещи, желательно не забыть детей и … перебежать в другой вагон», — поделилась впечатлениями о выходных звезда.

На этом путешествие Михалковой не закончилось. Они с сестрой остановили в номере отеля. Там Надежда демонстрировала картошку фри, которой лакомилась не первый день. Пока она беседовала с Анной, их дети играли на кровати. Лидия подружилась со своим кузеном Иваном. Они были чем-то очень увлечены. В этот моменты, мамы пытались хоть немного отдохнуть. Обычно они редко показывают наследников, но на этот раз Михалковы показали их. Они заметно подросли.