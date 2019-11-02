«Кто этот человек?»: Лера Кудрявцева показала уморительное видео из Останкино

Лера Кудрявцева обладает прекрасным чувством юмора. Ее подписчики в Instagram прекрасно об этом знают и с удовольствием следят за ее обновлениями. Чего только стоит ролик, где с помощью специальной программы она изменила свою внешность, превратившись практически в мультипликационный персонаж.

На этот раз телеведущая показала случайные, но не менее забавные кадры, снятые в телецентре Останкино. На видео Лера вприпрыжку бежит с подругой по коридору под песню Владимира Шаинского «Если с другом вышел в путь». Весь их путь сзади сопровождает какой-то молодой человек, который подражает веселым девушкам.

Судя по всему, Лера узнала о его существовании только, когда отсмотрела снятые кадры. «Кто этот человек сзади?», — удивилась она. В итоге веселый парень доскакал до кабинета, в который хотел попасть, и исчез в нем.