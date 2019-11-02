ЗВЕЗДЫ

Уильям позвал Кейт замуж у дома родителей своей экс-подружки

Герцогиня Кембриджская была удивлена своим сходством с бывшей пассией своего мужа — Джеккой Крейг.

Уильям позвал Кейт замуж у дома родителей своей экс-подружки
Принц Уильям сделал Кейт Миддлтон предложение в Кении. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон ждала предложения руки и сердца от принца Уильма на протяжении многих лет. Наконец, этот момент свершился. Внук королевы увез ее в Кению, где и предложил стать его женой.

Примечательно, что ранее парочка едва не рассталась как раз-таки из-за желания Уильяма непременно отправиться с эту страну… помогать своей бывшей подружке Джекке Крейг с благотворительностью.

Когда Кейт впервые увидела ее, то была поражена, насколько та похожа на нее. «Она похожа на меня, только немного грубовата», — сказала она друзьям.

Принц Уильям снял дом из сруба в Кении, где за бокалом шампанского и сделал Миддлтон предложение. Однако до этого влюбленные остановились ни где-нибудь, в доме родителей Джекки.

Кстати, не королева, а именно папа и мама эск-подруги принца первыми узнали о будущей свадьбе. Правда, Уильям заставил их поклясться, что они не скажут об этом ни одной душе, пока не будет официального объявления, пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиПринц УильямПринц Уильям последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Уильям позвал Кейт замуж у дома родителей своей экс-подружки
Интересно?
Поделись с друзьями: