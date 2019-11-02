Уильям позвал Кейт замуж у дома родителей своей экс-подружки

Кейт Миддлтон ждала предложения руки и сердца от принца Уильма на протяжении многих лет. Наконец, этот момент свершился. Внук королевы увез ее в Кению, где и предложил стать его женой.

Примечательно, что ранее парочка едва не рассталась как раз-таки из-за желания Уильяма непременно отправиться с эту страну… помогать своей бывшей подружке Джекке Крейг с благотворительностью.

Когда Кейт впервые увидела ее, то была поражена, насколько та похожа на нее. «Она похожа на меня, только немного грубовата», — сказала она друзьям.

Принц Уильям снял дом из сруба в Кении, где за бокалом шампанского и сделал Миддлтон предложение. Однако до этого влюбленные остановились ни где-нибудь, в доме родителей Джекки.

Кстати, не королева, а именно папа и мама эск-подруги принца первыми узнали о будущей свадьбе. Правда, Уильям заставил их поклясться, что они не скажут об этом ни одной душе, пока не будет официального объявления, пишет Express.