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Семейный портрет Кейт Миддлтон появится в ноябрьском номере глянцевого издания

Художница Эшли Лонгшор из Нового Орлеана написала герцогиню Кембриджскую в окружении ее детей.

Семейный портрет Кейт Миддлтон появится в ноябрьском номере глянцевого издания
Художница нарисовала портрет Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Портрет Кейт Миддлтон с ее детьми появится на страницах ноябрьского номера Harper’s Bazaar. Об этом рассказала автор рисунка Эшли Лонгшор из Нового Орлеана на своей страничке в Instagram.

«Я хотела запечатлеть ее красоту, радость и шутливость ее семьи. Она всегда кажется такой спокойной и собранной, а ее улыбка так и светится. Ее благотворительная деятельность оказывает такое большое влияние на жизни людей», — начала свой пост художница.

«Я знаю, что быть матерью будущего короля Англии и женой монарха может быть нелегким испытанием из-за тех требований, которые предъявляются к матери и публичной особе. Но она так грациозно справляется со всем этим», — продолжила она.

«Я думаю, что она чудесный пример современной женщины из королевской семьи. Мне так понравилось рисовать для Harper’s», — завершила она свой пост.

Кейт изображена в окружении своих старших детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а на руках у нее маленький Луи.

Принцессу художник «подловила» в тот момент, когда та показывала язык, а Джордж, напротив, смущенно прикрывает лицо руками. Еще более атмосферным рисунок делают порхающие вокруг бабочки.

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Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостипринц Джорджпринц Луипринцесса Шарлотта
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Семейный портрет Кейт Миддлтон появится в ноябрьском номере глянцевого издания
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