Меньшова показала «старческую пигментацию» на лице

Юлия Меньшова отдыхает на Кипре, стараясь поймать последние лучики солнца. В свои 50 лет она не боится их вредного воздействия. И нисколько не стесняется последствий.

«Даже веснушки себе на лице завела, только не говорите, что это старческая пигментация», — написала актриса в своем Instagram.

Очевидно, любимица публики таким образом попыталась предвосхитить комментарии хейтеров. Хотя, даже при очень пристальном взгляде на лицо телеведущей, изменения на коже едва можно заметить.

Также звезда поделилась с поклонниками своим новым увлечением – йогой. Ей она занялась, чтобы укрепить суставы. И здесь она вновь вспомнила про пигментацию. «Ведь даже если никто добрый и не скажет про пигментные пятна, но кости-то уже поскрипывают», — написала она. Меньшова призналась, что хочет достойно встретить преклонный возраст.

Она также заметила, что во время занятий йогой ее очень спасает улыбка. Когда актрисе необходимо выполнить трудное движение или встать в неудобную позу, ее тренер просит улыбнуться. И это каким-то чудесным образом помогает.