Меган Маркл превратили в «Чудо-Женщину»

Герцогине Сассекской в последнее время приходится нелегко из-за постоянной критики в ее адрес. Однако в бочке дегтя есть и ложка меда.

Художница Эшли Лонгшор из Нового Орлеана написала портрет 38-летней Меган Маркл в образе героини комиксов — Чудо-Женщины — для журнала Harper’s Bazaar.

Рисунок основан на фотографии, которая была сделана спустя два дня после того, как родился ее сын, которому сейчас уже полгода.

Лонгшор поделилась своей работой в Instagram. Она рассказала, что издание попросило ее изобразить герцогиню так, как она ее видит.

«Harper’s попросили меня изобразить Меган так, как я ее вижу, и я нарисовала ее в образе Чудо-Женщины. Я думаю, она очень красива», — поясняет автор работы.

«Я так же думаю, что ей приходится многое выносить из стресса и давления СМИ. Я даже представить не могу, что она должна чувствовать, ведь ей приходится осваиваться с новой ролью мамы и в то же время все время находиться на публике», — продолжает Эшли.

«Мне кажется, она величава, красива и очень грациозна. Она чудесная женщина», — добавила художница.

Маленький Арчи изображен завернутым в одеяло и в шапочке, на которой вышит королевский герб.