ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл превратили в «Чудо-Женщину»

Герцогине Сассекской в последнее время приходится нелегко из-за постоянной критики в ее адрес. Однако в бочке дегтя есть и ложка меда.

Меган Маркл превратили в «Чудо-Женщину»
Маркл в образе "Чудо-женщины" появится на обложке глянца. Фото: Global Look Press

Художница Эшли Лонгшор из Нового Орлеана написала портрет 38-летней Меган Маркл в образе героини комиксов — Чудо-Женщины — для журнала Harper’s Bazaar.

Рисунок основан на фотографии, которая была сделана спустя два дня после того, как родился ее сын, которому сейчас уже полгода.

Лонгшор поделилась своей работой в Instagram. Она рассказала, что издание попросило ее изобразить герцогиню так, как она ее видит.

«Harper’s попросили меня изобразить Меган так, как я ее вижу, и я нарисовала ее в образе Чудо-Женщины. Я думаю, она очень красива», — поясняет автор работы.

«Я так же думаю, что ей приходится многое выносить из стресса и давления СМИ. Я даже представить не могу, что она должна чувствовать, ведь ей приходится осваиваться с новой ролью мамы и в то же время все время находиться на публике», — продолжает Эшли.

«Мне кажется, она величава, красива и очень грациозна. Она чудесная женщина», — добавила художница.

Маленький Арчи изображен завернутым в одеяло и в шапочке, на которой вышит королевский герб.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостиЧудо-Женщина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл превратили в «Чудо-Женщину»
Интересно?
Поделись с друзьями: