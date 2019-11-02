Звезда фильма «Свадьба в Малиновке» впервые за 30 лет появилась на ТВ

Валентина Николаенко призналась, что из-за нее в свое время Марина Александрова сменила фамилию.

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен сериалу «Екатерина». Исполнительница главной роли Марина Александрова рассказала, как менялась ее фигура за время съемок, а также как ей пришлось носить корону весом 12 килограммов. Ведущий Андрей Малахов приготовил для нее много сюрпризов. Ему удалось уговорить профессора Щукинского училища, звезду фильма «Свадьба в Малиновке», Валентину Николаенко, которая учила Александрову. Она впервые за 30 лет появилась на телевидении.

«Прошу, садитесь на мое место», — воскликнул радостно Малахов, разволновавшись. «Нет, боже упаси», — заявила героиня. Все внимание в студии сразу было приковано к советской актрисе. Она поделилась своим мнением о сериале. «Ну что я могу сказать. Первая часть была лучше. Вообще все продолжения всегда хуже получаются. Я не могу сказать, что плохо. Я поздравляют тебя с замечательной ролью», — высказалась Николаенко.

Ее ученица, Марина отметила, что артистка была первым человеком, кто прослушал ее в Щукинском училище. Об этом моменте Валентина Петровна рассказала подробно. Когда ее попыталась перебить Александрова, то женщина ее осадила. «Помолчи!», — сказала она. Николаенко заверила, что не увидела звезд среди 10 человек, который пришли поступать, но потом ее взор обратился на абитуриентку с большими глазами.

«Она была такой лучик света в этом темном царстве. И мне показалось, что из этой девочки может получиться толк. И я не ошиблась», — рассказала актриса.

Также в студии Николаенко рассказала, как настояла на том, чтобы Александрова сменила фамилию. На самом деле, при рождении уу звали Марина Пупенина. И именно так ее называют преподаватели и одногрупники.

«Мне фамилия не понравилась. Я ее поймала в коридоре. Спросила, как ее фамилия, и сказала: „Ты понимаешь, что с такой фамилией можно только билетершей работать.“ У нее полились слезы. Она спросила о том, что ей делать, а я предложила два выхода», — поделилась воспоминаниями артистка. По ее словам, замуж выходить Марина отказалась, так как была молода. Тогда они стали искать родственников с приличной фамилией и вспомнили про бабушку. «Она меня послушалась», — подчеркнула Валентина Петровна.