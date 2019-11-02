ЗВЕЗДЫ

Нюша, избавившись от родинки, стала ее рисовать

Певица удивила образом на Хеллоуин.

Нюша, избавившись от родинки, стала ее рисовать
Нюша. Фото Global look press

Певица Нюша продемонстрировала в своем блоге образ, в котором она сходила на празднование Хеллоуина. Однако поклонников удивил не столько наряд звезды и ее устрашающий грим, сколько наличие родинки над губой девушки.

Судя по всему, артистка ее зачем-то нарисовала, ведь всего пару недель назад она объявила, что избавилась от нее. По словам певицы, родинка все время увеличивалась в размерах и «перетягивала внимание на себя».

Лишить себя части сценического имиджа Нюша решилась не сразу, а после консультации с врачом. Также она советовала поступить и своим поклонникам, которые захотят поступить так же, ведь любое вмешательство в организм – дело серьезное. И уж тем более – хирургическое.

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Нюша, избавившись от родинки, стала ее рисовать
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