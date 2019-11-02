ЗВЕЗДЫ

«Ребенок не нужен»: Миро раскритиковала Собчак и Виторгана из-за сына

Блогер считает, что Платон остался одиноким при двух родителях.

«Ребенок не нужен»: Миро раскритиковала Собчак и Виторгана из-за сына
Ксения Собчак. Фото Global look press

Блогер Лена Миро посвятила свой очередной опус Максиму Виторгану и Ксении Собчак. Делает она это далеко не в первый раз, но тема на сей раз новая. Девушка решила взглянуть на бывшую звездную пару, как на родителей. Миро уверенна, что они в своем самозабвенном построении отношений с новыми возлюбленными забыли про своего отпрыска.

«Платоша умыт, накормлен и спать уложен. Няньками. Посторонними людьми. А родителей он видит на фотосессиях для социальных сетей. Да и то очень редко. У мамы новая жизнь. Ютубы, шоу, путешествия и презентации. У папы — свежая девушка и те же самые премьеры фильмов, рестораны, ночные клубы и песни за рулем по ночной Москве. А ребенок остался никому не нужен», — написала она.

Миро уверенна, что заброшенность – это удел всех детей разведенных родителей, которые, наверняка, скоро родят других малышей. При этом блогер заметила, что хоть и часто критикует Максима Виторгана, на самом деле очень рада за него. Ведь новая девушка актера Нино Нинидзе намного приятнее Собчак, считает Лена.

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«Ребенок не нужен»: Миро раскритиковала Собчак и Виторгана из-за сына
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